Oumar Diouf Fall appelle le gouvernement à rendre publiques les subventions accordées aux syndicats, aux familles religieuses…

Alors que le nouveau gouvernement a choisi de dévoiler les chiffres relatifs à la subvention accordée à la presse sénégalaise, communément appelée aide à la presse, le journaliste Oumar Diouf Fall estime que le secteur médiatique ne doit pas être une exception.



Dans une tribune publiée hier mardi, Omar Diouf Fall souligne qu’« il faut juste oser espérer que le souci des nouvelles autorités est d'instaurer la transparence et de rendre compte de la réalité de la gestion des finances publiques ».



Pour l’ancien directeur de Sud Fm, cette démarche est admirable, car elle vise à assurer la transparence sur l’utilisation des fonds publics. Cependant, il indique : « le nouveau pouvoir devra aussi aller jusqu'au bout de sa logique de transparence et de reddition des comptes publics en poussant le même exercice de transparence en publiant les subventions allouées aux syndicats d'enseignants et d'autres syndicats, aux familles religieuses, toutes confessions confondues, aux associations de magistrats et d'élus locaux et autres labyrinthes bénéficiaires des ressources publiques en toute légalité, osons-nous espérer ».



Selon lui, il est « une exigence professionnelle pour la presse d'informer l'opinion publique sur la déperdition et le « ruissellement » de nos ressources ».



Il se réjouit de la publication des fonds alloués aux différentes entités du secteur de la presse, précisant que si cela vise à instaurer de l’ordre, cela mérite soutien. En revanche, il met en garde contre le risque que cette transparence ne soit utilisée comme une manœuvre pour discréditer certains médias ayant potentiellement dérangé le pouvoir en place.



D’après le journaliste, « dès lors que la publication des fonds allouées aux différentes entités du secteur de la presse par le truchement du FADP, légalement constitué obéit à un souci d’y mettre de l’ordre, il faut s’en féliciter. Autrement, il pourrait s’agir de la part des nouvelles autorités d’une manœuvre de diabolisation, de dénigrement pour une mise à mort d’une certaine presse qui aurait « dérangé » en son temps. La ficelle étant trop grosse pour ne pas la percevoir à mille lieues ».



Face à cette situation, Oumar Diouf Fall remarque que « la famille de la presse, tous secteurs d’activités confondus, doit être vent debout et garder vigilance afin que le souci de transparence et de reddition des comptes publics proclamé urbi et orbi ne soit orienté uniquement que dans ce secteur de la presse, décidément jeté en pâture ces temps-ci ».



Il conclut en affirmant : « Encore une fois, s'il s'agit de mettre de l'ordre, c'est louable et il faut l'encourager et soutenir le projet, mais si le but du jeu est de dompter la presse, c'est vraiment peine perdue ».