Oumar Sarr: « Wade avait envisagé de contacter Macky Sall pour la participation du Pds au dialogue »

Depuis sa séparation avec le Parti démocratique sénégalais suivie du lancement sa nouvelle formation politique, « l’Alliance Suqali Soppi », Oumar Sarr ne cesse de faire des révélations. Dans un entretien accordé à « L’Obs », l’ancien Secrétaire général national adjoint et coordonnateur national du parti, a révélé que « Wade avait envisagé de contacter Macky Sall pour la participation du Pds au dialogue ».



A la question de savoir si Wade était informé de sa participation au dialogue national, lancé par le président Macky Sall le 28 mai dernier, Oumar Sarr répond : « Non. J’ai pris mes responsabilités en ma qualité de militant et responsable. J’aurai même pu parler au nom du parti, celui-ci ne pouvant pas se réunir sur des questions d’importance ».



« J’ai préféré parler en mon nom, mais pour tous. Le président Wade, a par la suite, fait savoir dans une des réunions fermées dans lesquelles il invitait les personnes de confiance de Karim Wade, qu’il se pourrait qu’il contacte le président Macky Sall et que le Pds aille au dialogue nationale, et c’est certainement avec l’aval de Karim Wade », suppose-il.



Parlant toujours de Karim, M. Sarr a révélé que les problèmes sont venus de son refus de venir à Dakar, alors qu’il était leur candidat lors de la présidentielle du 24 févier dernier. « Ces problèmes se sont plongés avec l’insistance de son père qu’aucune instance de notre parti de ne tienne depuis des mois et des mois et ont atteint le summum avec le dialogue national », soutient le frondeur.