Oumar Sarr : "en 2021, l'exploitation industrielle de l'or a généré 56,325 milliards FCFA"

La production d'or provenant du secteur minier industriel est "bien contrôlée". C'est du moins l'avis du ministre des Mines et de la géologie, Oumar Sarr , qui informe que c'est grâce à la mise en place d'une commission de contrôle des productions et des exportations constituée par la Direction du contrôle et de la surveillance des opérations minières et des services des douanes sénégalaises.



Dans une interview avec L'Observateur, Oumar Sarr donne des chiffres : "Pour l'année 2021, la quantité d'or industriel produite est estimée à 15,81 tonnes et pour 2022 à 15 tonnes".



Toutefois, a-t-il précisé : "Ce n'est pas le cas pour l'orpaillage, une forme d'exploitation clandestine qui échappe au contrôle de l'Etat. Selon une étude de l'Ansd, cette production serait évaluée à environ 4,3T d'or qui concerne plus de 32 000 acteurs dont la majorité sont des ressortissants étrangers".



A en croire le ministre, son département a entrepris des actions pour que le sous-secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle soit véritablement une opportunité de développement local.



Combien rapporte cette exploitation d'or au Sénégal ? Oumar Sarr de répondre : "En revenus directs, considérant l'ensemble des flux de ressources, l'exploitation industrielle de l'or a généré en 2021, 56,325 milliards F Cfa, dont 25 milliards collectés au titre de la redevance minière. A cela, s'ajoute l'ensemble des retombées socio-économiques indirectes. Plus de 6,5 milliards F Cfa seront versés à des communes abritant les mines".



Le ministre des Mines d'informer, par ailleurs, qu': "il est important de mentionner que le Sénégal se positionne sur le raffinage d'or, notamment avec une unité industrielle de raffinage qui s'est installée dans la zone industrielle de Diamniadio".