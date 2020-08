Ourossogui : 27 personnes arrêtées pour non port de masques

Les arrestations pour non port de masque se poursuivent. Vingt-sept (27) personnes ont été interpellées à Ourossogui, une ville du nord-est du Sénégal situé à 7 km de Matam et 700 km de Dakar.



Elles ont été arrêtées au cours d’une opération de sécurisation qui s’est déroulée entre le 18 et 19 août. Six (6) motos ont été immobilisés pour défaut de papiers. Selon l'Aps, le montant des amendes infligées aux contrevenants s’élève à 80.000 F Cfa.



Les opérations vont se poursuivre jusqu’à vendredi prochain.