Ourossogui : une jeune fille handicapée, victime d'un viol donne naissance à une fille, le père «un  inconnu »

C’est la consternation au quartier Moderne 3 d'Ourossogui. Une jeune fille à mobilité réduite et déficiente mentale a contracté une grossesse à la suite d'un viol par un « inconnu ». La victime connue sous le nom Bineta est muette, sourde et paralysée. Selon sa mère, l’identité de la personne qui a abusé d’elle est « un mystère ».



« En ce moment, je suis perdue. Ma fille est handicapée, elle ne connaît rien. Elle est incapable de s’asseoir, de parler ou de marcher. Elle est tout le temps couchée et dans la maison il n'y a que des enfants. On a abusé d’elle et elle est tombée enceinte. Elle ne peut pas dire qui a abusé d'elle, car elle est muette », a-t-elle déploré la mine triste.





Cette dernière a déclaré que la jeune victime est née avec un handicap et tous ses membres sont paralysés. La maman de Bineta confie que c'est à son cinquième mois qu'elle a découvert que sa fille était enceinte. « Je ne savais pas qu’elle était enceinte. J’ai remarqué qu’à chaque fois que je la nourrissais, elle vomissait tout et son ventre aussi avait commencé à devenir gros. J’ai interpellé son père sur son état et il m’a dit de l’amener à l’hôpital. Une fois sur place le docteur m’a appris que ma fille était enceinte de 5 mois après lui avoir fait une échographie ».



La victime a accouché récemment d’une petite fille dont le père reste toujours inconnu. Face à cette situation, la mère de la victime demande aux autorités de l’aider obtenir justice et à connaître l’identité du violeur. En plus de cela, elle a lancé un appel à l’aide pour subvenir aux besoins de sa fille et de sa petite fille. « Le bébé a besoin de couches, de lait, la mère aussi a besoin de couches, car elle ne peut pas bouger et fait ses besoins là où elle est couchée et pour aller se soigner à l’hôpital. Nous demandons aux bonnes volontés de nous aider », a-t-elle ajouté.