Ousmane Dembélé chamboule la fin de mercato du Barça, l’Inter met un énorme coup de pression à Skriniar

Dembélé bouleverse les plans du Barça, l’Inter lance un avertissement à Skriniar, João Félix tient déjà un incroyable courtisan, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Absence de longue durée pour Dembouz

Si le FC Barcelone est leader de son championnat avec 5 points d’avance après le nul du Real Madrid face à la Real Sociedad (0-0), le club catalan a perdu Ousmane Dembélé sur blessure lors de la victoire face à Girona. Si les médias espagnols annonçaient une absence de 3 semaines, le Français devrait être écarté pour une plus longue durée. Le quotidien Sport évoque une absence de 5 semaines. Un gros coup dur pour Dembouz qui était sur une très belle dynamique. De quoi relancer le mercato du Barça alors que des recrues comme Raphinha peine à s’imposer ? Affaire à suivre.



L’Inter en a marre du dossier Skriniar

Le dénouement du dossier Milan Skriniar est imminent. La Gazetta dello Sport fait le point ce matin sur le cas du défenseur de l’Inter. On apprend notamment que le président Zhang a été irrité par les déclarations du joueur qui a affirmé avoir signé un contrat avec le PSG. Le dénouement de ce dossier devrait intervenir prochainement puisque l’Inter a fixé un ultimatum au PSG. Le club parisien, qui espère boucler son arrivée d’ici le 31, a 24h pour finaliser le dossier. Preuve que l’Inter veut se débarrasser au plus vite de son joueur, le média transalpin explique que si Skriniar venait à rester, il serait destitué de son statut de capitaine. Un sacré coup de pression.



Le Barça n’a pas oublié João Félix

Le Barça planifie déjà l’été prochain. Et selon le journal Sport, la piste João Félix, qui est actuellement prêté à Chelsea, est à l’étude. Dans les pages intérieures du quotidien espagnol, on apprend que le club catalan a profité du deal Memphis Depay avec l’Atlético de Madrid pour prendre la température pour le Portugais. L’intérêt du club catalan n’est pas nouveau puisque ces derniers avaient déjà tenté de l’échanger avec Griezmann à l’été 2021, essuyant un refus catégorique de l’Atlético qui proposait Saul. Les dirigeants vont retenter le coup puisqu’ils ont profité du deal Depay pour prendre la température sur ce dossier. L’opération s’annonce toutefois complexe puisque João Félix a prolongé avec les Colchoneros jusqu’en 2027 avant de filer chez les Blues.