Ousmane Diagne : “849 personnes sous bracelet électronique, les personnalités publiques sont minoritaires”
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a tenu à apporter des précisions devant l’Assemblée nationale. Selon lui, 849 personnes sont actuellement placées sous surveillance électronique au Sénégal, et non uniquement des responsables politiques ou anciens dignitaires impliqués dans des affaires judiciaires.
 
 
« Les bracelets électroniques ne concernent pas uniquement des personnalités connues. Si la presse met souvent en avant les cas médiatisés, ceux-ci restent minoritaires. Au 3 août dernier, 849 personnes étaient suivies par ce dispositif, dont la majorité sont des citoyens condamnés pour des délits mineurs », a-t-il indiqué.
 
 
Le ministre a souligné que cette mesure constitue une alternative à l’incarcération, largement utilisée au bénéfice de nombreux Sénégalais au-delà des figures publiques.
 
 
 
Moussa Ndongo

Mercredi 27 Août 2025 - 01:38


