Parlement : L'Honorable Seynabou Yacine Sambe plaide pour une hausse des ressources nationales de santé

Le Sénégal a réaffirmé son engagement à restructurer son système de santé lors de la 79e Assemblée mondiale de la Santé à Genève. Intervenant ce mercredi 20 mai 2026 au Dialogue parlementaire de l’Union interparlementaire (UIP) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Honorable Seynabou Yacine Sambe a annoncé une hausse prochaine des ressources domestiques allouées au secteur, désormais inscrit au cœur de la stratégie nationale « Sénégal 2050 ».







La Vice-présidente de la Commission de la Santé de l’Assemblée nationale a expliqué que cette feuille de route, impulsée par le président Bassirou Diomaye Faye, place le capital humain, la justice sociale et l’accès équitable aux soins au centre de l’action publique. Pour l'élue, la santé doit être traitée comme un intrant essentiel du développement durable et de la stabilité sociale, ce qui impose une utilisation rigoureuse et efficiente des budgets nationaux.







Face aux menaces globales telles que les pandémies, les inégalités d'accès aux médicaments et le changement climatique, la parlementaire sénégalaise a profité de cette tribune internationale pour lancer un appel à la solidarité entre les nations. Elle a insisté sur le fait que seul un renforcement de la coopération multilatérale permettrait de protéger durablement les populations face à ces défis sanitaires émergents.

