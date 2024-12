Ousmane Sonko annonce l'assainissement du champ politique

Lors de sa déclaration de politique générale, le chef de premier ministte, Ousmane Sonko, a promis de s'engager résolument pour une réforme du paysage politique national. « Sur le plan politique enfin, nous initions les concertations pour l'assainissement du champ politique », a déclaré M. Sonko.



Ces concertations, a souligné le premier ministre, aura la nécessité de réguler le fonctionnement des partis politiques, notamment en renforçant la bonne gouvernance au sein des formations politiques et en clarifiant les conditions de leur financement public. Cette démarche, a-t-il rappelé, est déjà encadrée par l'article 4 de la Constitution sénégalaise et la loi n°89-36 du 12 octobre 1989, qui modifie la loi n°81-17 du 6 mai 1981.



Les concertations proposées visent également à revisiter les conditions de participation aux élections ainsi que leur organisation.



Enfin, le leader de Pastef a abordé la question du statut du chef de l'opposition, prévu à l'article 58 de la Constitution. Qui, certainement, doit être précisé et appliqué dans un cadre qui reflète la réalité du pluralisme politique sénégalais.