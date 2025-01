Ousmane Sonko annonce la construction du siège de Pastef et le lancement de diverses activités sous peu

Dans un direct sur sa page Facebook, le Premier ministre a dévoilé : la construction imminente du siège du parti Pastef. Le terrain destiné à accueillir ce futur siège a d’ores et déjà été acquis, selon ses déclarations.



Ousmane Sonko, a exprimé sa satisfaction concernant ce projet et a invité les militants à jouer un rôle actif dans cette réalisation. "Il est temps que nous disposions de notre propre siège", a-t-il déclaré, soulignant l'importance de cette nouvelle étape.

Cependant, bien que l’annonce ait été faite, le Premier ministre n'a pas précisé les détails financiers relatifs à la construction de ce futur édifice. Les militants devront probablement attendre des informations complémentaires concernant le coût et le financement de ce projet.



En outre, le Premier ministre a indiqué que des activités diverses seront lancées sous peu pour accompagner cette initiative, mais sans donner davantage de précisions pour le moment.