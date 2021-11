Ousmane Sonko exige de Macky une condamnation des propos de Gaston dans les 24 heures

Les propos éthnicistes de Gaston Mbengue envers la famille de Barthélémy Dias ont suscité indignation collective au Sénégal. Du moins venant de l’opposition, de la Société civile et des citoyens Lambda.



Sur les réseaux sociaux, l’extrait vidéo ou le promoteur de lutte demande implicitement à ce qu’on brûle les Dias est le plus commenté sur les fils d’actualité Twitter et Facebook du Sénégal.



Le leader de Pastef Les Patriotes, qui s’est joint au concert de désapprobation, n’a pas manqué d’inviter le président de la République à condamner publiquement les propos de Gaston Mbengue. Mieux, l’opposant fixe un ultimatum de 24 heures au chef de l’Etat. « Nous exigeons du Président Macky Sall qu’il condamne dans les 24h, sans réserve et publiquement, les propos scandaleux, l’appel au meurtre lancé aujourd’hui par un de ses souteneurs contre monsieur Barthélemy Dias », a-t-il écrit sur son compte Twitter.