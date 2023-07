Ousmane Sonko face au juge Makham Diallo ce lundi, vers un marathon judiciaire sans fin

Le procureur de la République Abdou Karim Diop en conférence de presse, samedi a demandé l'ouverture d'une information judiciaire et a réclamé le mandat de dépôt contre l'opposant Ousmane Sonko.



A noter qu'en plus des deux infractions qui a déclenché l'arrestation de Sonko, vendredi dernier, pour "vol avec violence" et "appel à l’insurrection ", cinq autres charges pèsent sur l'opposant : "association de malfaiteurs, atteinte à la sureté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat, acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste".

Un nouveau feuilleton judiciaire s’ouvre contre le leader de Pastef, Ousmane Sonko. Celui-ci sera déféré au parquet ce lundi où il fera face au juge d'instruction du premier cabinet à savoir Oumar Makham Diallo.