Ousmane Sonko : "le développement du Sénégal ne dépend pas du financement international"

"Je veux dire aux Sénégalais qu'un peuple ne se développe que par lui-même. Notre développement ne dépend pas du financement international, il dépend de nous". Tel est le message lancé par le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko vendredi 11 octobre, lors de la 40ᵉ anniversaire du Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal / Japon.



Dans cette optique, le gouvernement promet de faire le nécessaire, avec "tout l'accompagnement qu'il faut", pour que les élèves et les étudiants sénégalais puissent "pousser leurs études le plus loin possible, notamment jusqu'au cycle d'ingéniorat".



Ce que le pays a besoin, en à croire le PM c'est "beaucoup plus de techniciens et de scientifiques dans tous les domaines" afin qu'ils contribuent au développement du pays.