Fonds Force Covid-19 : retour de parquet pour Aliou Sow

Dans le cadre de l’affaire des fonds Force Covid-19, l’ancien DAGE du ministère du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, Aliou Sow, ainsi que son coaccusé, l’opérateur économique Moustapha Ndiaye, PDG de la société CCMN, ont été interpellés par la Division des investigations criminelles (DIC).



Selon les informations de Seneweb, ils sont poursuivis pour une surfacturation de 2 749 927 498 F CFA sur le prix du riz. Toutefois, Moustapha Ndiaye, actuellement hors de Dakar, a promis de répondre à la convocation de la DIC la semaine prochaine.



Aliou Sow a été déféré ce vendredi au parquet de Dakar. Il fait l’objet d’un retour de parquet, dans l’attente de la désignation d’un cabinet d’instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire.



Selon des sources policières, par soit-transmis, rapporte la même source, le procureur de la République a saisi la DIC dans le cadre de la procédure n°564/DIC/GRI du 17 juillet 2023, en demandant l’audition de Moustapha Ndiaye. Ce dernier a indiqué avoir été contacté par les services du ministère du Commerce, qui lui ont signalé que le ministère du Développement communautaire allait le solliciter pour une commande de 30 000 tonnes de riz, en dehors de toute procédure d’appel à la concurrence.



Moustapha Ndiaye a affirmé que c’est Aliou Sow, alors DAGE du ministère du Développement communautaire, qui l’avait initialement contacté pour l’informer que le ministère avait besoin d’un stock important de riz, via le ministère du Commerce. Il lui aurait également précisé que le prix retenu correspondait à celui du marché, et que le paiement interviendrait après livraison. M. Ndiaye a ajouté que la commande initiale portait sur 65 000 tonnes, mais qu’il n’était en mesure d’en livrer que 30 000, ce qui fut finalement accepté.



Il a par ailleurs reçu un bon de commande et a été invité à signer une attestation sur l’honneur ainsi qu’un contrat. Pour appuyer ses déclarations, Moustapha Ndiaye a remis aux enquêteurs les copies de l’attestation sur l’honneur, du contrat, du bon de commande ainsi que du quitus fiscal, tous versés au dossier.



Convoqué pour notification de sa conduite au parquet de Dakar, l’ex-DAGE Aliou Sow a, selon la même source, déposé une copie d’un rapport signé de sa main sur la table des enquêteurs.