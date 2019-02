Ousmane Sonko présente ses excuses à la 2STV et maintient ses accusations contre GFM

Le candidat Ousmane Sonko a présenté ses excuses à la 2Stv, après avoir eu une séance d’explications avec le patron de la chaîne privée, El Haj Ndiaye.



Le leader de la coaltion "Sonko Président" est intervenu en direct pour évoquer une erreur d’appréciation de la part des personnes de son entourage chargées de veiller sur la diffusion des résultats par les médias. Dans la soirée du dimanche 24 février, il a, dans une conférence de presse conjointe avec le candidat Idrissa Seck, formulé des accusations à l’endroit des organes de presse que sont Tfm, France24 et la 2Stv qu'il a accusé de traitement tendancieux des premiers résultats du scrutin présidentiel.



Toutefois, Ousmane Sonko maintient les accusations portées sur le Groupe Futurs Médias et sur Rfi et France 24.