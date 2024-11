Ousmane Sonko rend hommage à Abdalah Boun Dionne

Lors de son passage à Gossas pour les Législatives, le Premier ministre et tête de liste de Pastef, Ousmane Sonko, a rendu un hommage à Mahammed Boun Abdallah Dionne, ancien Premier ministre du Sénégal.



« Au nom de la présidence et de son gouvernement, [Sonko] a présenté ses condoléances à la famille de Dionne et aux habitants de Gossas ».



Originaire de Gossas, Dionne, qui fut ministre et Premier ministre sous la présidence de Macky Sall, est décédé en avril dernier. Sonko a salué sa mémoire en le décrivant comme un homme d’État remarquable, dont l’engagement a eu un impact significatif tant pour sa région natale que pour le développement du Sénégal, rapportent nos confrères du journal Les Echos.