Ousmane Sonko reprend sa grève de la faim

Le leader du parti Pastef a annoncé ce mardi la reprise de sa Grève de la faim. Dans un post sur sa page Facebook, il déclare que c’est en solidarité avec les femmes détenues à la prison de Liberté 6, qui ont entamé depuis 10 jours une grève de la faim pour dénoncer leurs conditions de détention, mais également pour protester contre sa détention arbitraire.



« Je rends grâce à Dieu et vous invite aujourd'hui, plus que jamais, à plus d’engagement, de détermination et de solidarité face à cette dictature à qui il ne reste que moins de cinq mois. Je vous rappelle en conséquence notre droit constitutionnel à la résistance. Quant à nous, nous ne pouvons que recourir aux moyens de résistance que notre situation actuelle permet », a écrit Ousmane Sonko.



Avant d’ajouter: « C'est pourquoi j'ai décidé de reprendre ma grève de la faim : pour marquer ma solidarité avec nos vaillantes sœurs patriotes injustement arrêtées pour avoir exprimé leurs opinions politiques, ensuite écrouées et détenues depuis plusieurs mois au camp pénal de Liberté 6 et dans d’autres prisons, et aujourdhui privees, pour certaines, de tout contact avec leurs proches, simplement pour avoir exercé leur droit légitime à recourir à la grève de la faim ; pour protester contre ma détention arbitraire et électoraliste, et celle de centaines de patriotes, et en exiger la fin »



Pour finir son message du jour, l’opposant sénégalais a invité ses militants et sympathisants « à plus de persévérance et de combativité, de détermination et d'endurance. Eux se battent pour les cinq prochains mois. Nous nous battons pour les 50 prochaines années ».