Ousmane Sonko tacle le FMI : « Ils ont une part de responsabilité sur la situation dont nous avons hérité »

En marge de la présentation du Plan de redressement économique et social, le Premier ministre Ousmane Sonko a critiqué le Fonds monétaire international (FMI), avec lequel le Sénégal est actuellement en négociation pour la mise en place d’un programme de développement.« Rien ne justifie aujourd'hui le retard qu'il y a avec le fonds monétaire. On demande des documents de tels documents… Ils ont leur part de responsabilité sur la situation dont nous avons hérité. Ils ont leur part de responsabilité parce qu'ils ne peuvent pas venir chaque année faire des revues et de ne pas voir d'aussi gros. Donc ce qui aurait dû être fait depuis longtemps », a-t-il déclaré.Le chef du gouvernement a exprimé ses doutes quant à une éventuelle dimension politique dans les lenteurs actuelles. « J'espère qu'il n'y a pas de politique mêlé à cette affaire qui était de signer un nouveau programme avec le Sénégal et de continuer le travail que nous sommes en train de faire », a-t-il lancé.Ousmane Sonko a par ailleurs dénoncé ce qu’il qualifie de tentative d’asphyxie économique. « On a l'impression qu'il y a un souci d'asphyxier le pays, mais le pays tient encore. Mon souhait est que nous puissions sortir de cette situation à travers les efforts que nous aurons fournis à travers ce plan de redressement ».Il a aussi relativisé l’importance du soutien du FMI. « Maintenant, si entre temps, la situation s'est décantée et qu'avec le fonds, nous puissions avoir un programme tant mieux. Parce que le programme du fonds en tant que tel ce n'est pas ça qui nous fait vivre. La seule mesure de taxation des jeux de hasard nous donne des ressources supérieures aux programmes du fonds. Si nous croyons en nous, nous pouvons le faire », a conclu le PM.