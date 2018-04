Ousmane Sonko-unité de l’opposition : «On n’a pas les mêmes Adn politiques, mais c’est ensemble que… »

L’opposition est désormais décidée à faire face ensemble à Macky Sall. C’est la révélation du leader du Pastef, Ousmane Sonko. Selon lui, les égos sont mis de côté par les différents leaders de l’opposition pour mener les actions nécessaires aussi bien au Sénégal qu’à l’extérieur pour contrer le chef de l’Etat.



«Aujourd’hui les discussions sont entamées pour mener ensemble toutes les actions. Nous venons de sortir d’une réunion où tout le monde a été représenté et un plan d’action établi. Tout le reste, ce sont des détails, déclare-t-il.



L’ancien inspecteur principal des impôts qui se prononçait dans les colonnes de L’Observateur est cependant conscient, lui et ses camarades de combat, «qu’une convergence à 100% » ne peut pas être acquise. Mais, la situation leur a rappelé la nécessité de s’unir pour mener à bien la lutte contre Macky Sall.



Cependant, relève-t-il «un parti politique peut décider, à un moment X, qu’il ne se voit pas dans ceci ou cela, mais sa position peut évoluer avec le temps. Aujourd’hui, l’opposition est dans une dynamique d’entente. Et pour les 10 mois qui restent avant la Présidentielle, qu’il s’agisse des actions nationales ou internationales, c’est toute l’opposition qui la déroulera ensemble».



Avant de conclure : «On n’a pas les même Adn politiques, mais on fera toutes nos actions ensemble».