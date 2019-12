Oustaz Alioune Sall scandalisé par une facture d'électricité de 700 mille

Les factures trop salées de la Senelec continuent de surprendre et d'écoeurer les Sénégalais de tous bords. Et elles n'épargnent pas les prêcheurs. Oustaz Alioune Sall a été assommé par un un courrier de la société d'électricité nationale l'informant qu'il devait payer une facture de 700 000 Fcfa



Le prêcheur de la Sud Fm affirme que son Daara a toujours reçu des factures dont les montants ne variaient qu'entre 200 000 et 250 000 Fcfa. Il trouve cette hausse du prix de de sa facture d’électricité démesurée et injustifiée.



D'autres personnalités politiques comme Babacar Gaye, ancien porte-parole du Pds et Barthélémy Dias, maire de Mermoz-Sacré Coeur ont tout simplement refusé de payer la note. Ils ont publié les montants "exorbitants" de leurs factures sur les Réseaux sociaux et accusé le pouvoir en place de vouloir mettre la note de leurs pots cassés sur l'ardoise des citoyens.