Oustaz Assane Seck : le parquet demande le placement sous mandat de dépôt

Le parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire ainsi que le placement sous mandat de dépôt de Oustaz Assane Seck. Ce dernier sera édifié sur son sort ce vendredi, rapporte Libération. Le dernier mot revient au juge du deuxième cabinet qui hérité du dossier.



Oustaz Assane Seck a été interpellé dimanche par la Sûreté urbaine (Su) de Dakar à Sébikotane, après une émission télévisée dans laquelle il affirmait : « soit Ousmane Sonko est candidat et il gagne l’élection ; soit il n’est pas candidat et le pays brûle ».



Il est visé pour «atteinte à la sûreté de l’Etat, appel à l’insurrection, actes et manœuvres à troubler l’ordre public ».