Litige foncier à Nguerigne : un conseiller spécial du président de la République déclaré persona non grata sur ce site

Les populations de Nguerigne, dans le département de Mbour, ont déclaré le conseiller spécial du président de la République Mor Sarr persona non grata sur un site de quatre-vingts hectares que le patron de la Sedima Babacar Ngom a restitué à l'État, selon la RFM. « Il est venu ici le 25 septembre passé, accompagné de la RTS et des services du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, pour voir comment exploiter ces quatre-vingts hectares au profit de vingt-neuf paysans de Ndiangalère et villages environs, ça nous étonne. Il est revenu ici au mois d'octobre avec les services du cadastre de Mbour pour procéder à la délimitation du terrain », a expliqué le président du comité villageois de développement Modou Diouf.



Le conseiller municipal de Sindia Ndofène Sène a affirmé au sujet de la gestion foncière par l'administration locale que « ces quatre-vingts hectares, il y en a plus de trois cents qui ont été délibérés. Si je dis que ces quatre-vingts hectares sont de l'État, ce n'est qu'une bouteille au niveau de la mairie ». Les habitants de la localité ont lancé un avertissement aux autorités, « nous tenons à alerter les autorités pour qu'ils viennent gérer ce problème-là avant qu'il ne soit trop tard, parce que trop, c'est trop et nous, la population de Nguerigne, on a assez subi. Nous déclarons maintenant Mor Sarr persona non grata sur ce site. Il ne met plus les pieds sur ce site-là. Sinon, il sera responsable de tout ce qui arrivera sur ce site-là ».

La presse a sollicité Mor Sarr lors de la caravane de l'espoir de la Première dame, mais le conseiller spécial du chef de l'État a refusé de répondre aux accusations des villageois.