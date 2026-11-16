Diplomatie et Francophonie : Dakar et Ottawa consolident leur partenariat économique et agricole

Bassirou Diomaye Faye a débuté l'ultime journée du vingtième Sommet de la Francophonie par un tête-à-tête avec le Premier ministre canadien Mark Carney, ce lundi 16 novembre 2026, selon la présidence de la République. Les deux responsables ont salué l'excellence du partenariat entre le Sénégal et le Canada, alliés de longue date au sein de la Francophonie et sur la scène multilatérale. Ils ont exploré les pistes d'une intensification de leurs échanges, notamment sur les volets économique, agricole et en matière d'investissements.



Bassirou Diomaye Faye et Mark Carney ont également abordé les priorités futures de l'espace francophone à la clôture de cette rencontre et à l'approche du vingt et unième Sommet, prévu sur le sol canadien en 2028. Après le Vietnam, le Québec et la Suisse, ce dialogue au sommet clôt une série de consultations bilatérales destinées à diversifier les appuis internationaux au service du développement du Sénégal.