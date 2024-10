Ouverture de la campagne électorale : le CNRA à pied d'œuvre pour une bonne répartition des temps d'antenne

La campagne électorale des élections législatives s'ouvre le dimanche 27 octobre à 00 h et prend fin le vendredi 15 novembre 2024 à minuit. Ainsi, conformément à l’article 8 de la loi portant création du CNRA : « Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions réglementées des médias audiovisuels pendant les campagnes électorales ».

C'est pourquoi en application de ces dispositions, le CNRA dit "inviter les partis politiques, coalitions de partis politiques et entités indépendantes dont les listes sont déclarées recevables pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, à désigner leur représentant à la réunion prévue à la Maison de la Presse Babacar TOURE, le jeudi 17 octobre 2024 à 15 heures".



Par ailleurs, le CNRA s'appuie sur l'article L0.188 du Code électoral pour déterminer le temps d'antenne. « Le temps d’antenne mis à la disposition des candidats et diffusé par le service public de l’audiovisuel, est divisé en deux (02) fractions dont la quotité est déterminée par l’organe en charge de la régulation des médias (…) » a indiqué l'organe de régulation.