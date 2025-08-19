PASTEF exige des projets de règlements intérieurs pour ses mouvements nationaux avant le 28 septembre

Le parti Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF – Les Patriotes) a rappelé à ses coordinations nationales l’obligation de se conformer à ses textes internes.





Dans une note circulaire datée du 18 août 2025 et signée par le secrétaire général Mohamed Ayib Salim Daffé, le parti précise que « les mouvements nationaux autorisés — MONEP, MOJIP, JPS, MONCAP, MAGI PASTEF, MODDAP, MONAP et MONAPH — doivent établir leur propre règlement intérieur dans le respect des statuts et du règlement intérieur général du parti. »





Ces règlements devront « encadrer l’organisation et le fonctionnement interne des structures, sous la supervision du Bureau politique. » Ils seront soumis pour validation, conformément aux dispositions prévues par l’article 24 du règlement intérieur du parti.





PASTEF fixe ainsi un délai au 28 septembre 2025 pour la soumission de ces projets. Passé ce délai, « seules les versions validées par le Bureau politique seront retenues pour encadrer l’action des mouvements spécialisés, composés de militants regroupés sur une base sociologique ou professionnelle. »





Cette décision s’inscrit dans le cadre du renforcement de la structuration interne du parti et du renouvellement de ses instances.

