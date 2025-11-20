Réseau social
PASTEF reporte la Journée des Martyrs et Victimes au 7 décembre



PASTEF reporte la Journée des Martyrs et Victimes au 7 décembre
Le parti PASTEF-Les Patriotes a annoncé le report de la Journée dédiée aux martyrs et victimes, initialement programmée le 28 novembre 2025.

Dans un communiqué publié ce jeudi, la formation politique informe que « l’événement se tiendra finalement le 7 décembre 2025. » Selon PASTEF, cette décision « s’inscrit dans une volonté de garantir une préparation optimale » afin d’assurer une organisation « à la hauteur de l’événement ».
 
Le parti souligne que « cette journée revêt une portée symbolique importante, destinée à honorer celles et ceux qui ont payé le prix fort dans notre combat pour la liberté, la justice et la souveraineté ».
Ndeye Fatou Touré

Jeudi 20 Novembre 2025 - 23:27


