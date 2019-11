PDS: Me Amadou Sall reçoit un appel et une délégation de Karim Wade

En deuil après le décès de son beau-père, l'ancien ministre de la Justice, sous Wade, Me Amadou Sall a reçu un appel téléphonique pas comme les autres. En effet, de Doha, où il séjourne depuis son "exil" en 2016, Karim Wade a câblé celui qui fut son avocat dans l'affaire d'enrichissement illicite pour laquelle il a été condamné devant la Crei, pour lui présenter ses condoléances.



Le journal "Les Échos", ajoute que le fils de l'ancien président sénégalais a même envoyé, samedi dernier, une délégation conduite par Daouda Niang et Woré Sarr au domicile de Me Sall.



El Haj Amadou Sall, qui a créé l'Alliance Suxxali Sopi avec Oumar Sarr, et Babacar Gaye, est en retrait du Pds, depuis les changements apportés par Me Abdoulaye Wade dans l'organigramme de la formation libérale.



Il a même décliné le poste de Secrétaire national chargé des Affaires juridiques et des Relations avec les institutions, porte-parole du Secrétaire général national, lequel il a été nommé par me Abdoulaye Wade.