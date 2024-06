PETROSEN Holding SA : le nouveau directeur général veut une transformation qualitative de la compagnie

Promu à la tête de la direction générale du PETROSEN Holding SA, Alioune Gueye a décliné ses ambitions. L’expert-comptable entend transformer qualitativement la compagnie, en alignement avec la vision du chef de l’État. Il a exprimé cette intention lors de la cérémonie de passation de service qui a eu lieu ce jeudi 27 juin, à Dakar.



Dans son discours, Alioune Gueye a mis en avant les opportunités significatives que les découvertes en hydrocarbure offrent au pays sur la scène énergétique mondiale.



« Les bases déjà posées nous serviront de tremplin pour relever les défis qui nous attendent. Le Sénégal se trouve aujourd’hui dans un tournant historique. D’importantes réserves de pétrole et de gaz ont été découvertes. Il y a deux semaines, le premier baril first oil a été sorti de mer à Sangomar et dans les prochaines, le gaz commencera très bientôt à être développé », a déclaré Alioune Guèye, Directeur général de PETROSEN Holding SA.



Selon lui, cette situation offre à notre pays, une formidable opportunité de briller sur la scène énergétique mondiale. « Beaucoup de pays avant nous ont été dans cette même situation. Les choix stratégiques qui ont été pris ont déterminants dans leur marche vers le développement », a-t-il indiqué.



Le Directeur général a cité des exemples comme la Norvège avec Equinor et l'Arabie Saoudite avec Aramco, soulignant que ces nations ont réussi à tirer pleinement parti de leurs ressources en hydrocarbures grâce à des choix stratégiques avisés.



En s’inspirant des exemples précis, poursuit Alioune Guèye, « notre pays pourrait tirer en meilleure partie de ces ressources en hydrocarbure ». Par conséquent, dit-il, les « choix stratégiques que nous aurons à faire détermineront si le Sénégal doit bénéficier de ces ressources en hydrocarbures à l’image des autres pays ».



« PETROSEN Holding, que je dirige aujourd’hui, a toujours été un pilier de l’industrie pétrolière sénégalaise. Mon crédo sera de transformer qualitativement la compagnie conformément à la vision et au projet définis par les plus hautes autorités du pays », a dit Alioune Guèye.





Le directeur sortant a également mis en avant l'engagement et la détermination du personnel de PETROSEN Holding. Dans son discours, Adama Diallo a souligné que la société des pétroles du Sénégal, chargée d’histoire d’acquis et de souvenirs est résolument tournée vers un avenir plein de promesses avec un personnel jeune très motivé et rivé vers des défis du secteur des hydrocarbures.



D’après lui, l'engagement et la détermination du personnel a été la clé de succès de PETROSEN Holding. Il se dit convaincu que le personnel atteindra les nouveaux sommets pour parachever le rêve qui est de faire jaillir les barils de pétrole et des mètres cube de gaz.



À noter que le Groupe PETROSEN est composé par deux filiales détenues à 100 % par PETROSEN Holding SA à PETROSEN E&P (Exploration & Production) et PETROSEN Trading and Services SA.