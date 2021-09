PL : Brighton s'offre Leicester et devient le nouveau dauphin de Liverpool

Pour le compte de la 5e journée de Premier League, Brighton recevait Leicester. Sixièmes, les Seagulls voulaient poursuivre leur bon début de saison face à des Foxes (12e) qui sont sur courant alternatif. Les locaux débutaient mieux avec une première banderille de Neal Maupay (14e). Sully March se procurait à son tour une possibilité (20e) et confirmait la domination de Brighton. Finalement, Leicester craquait avec une main de Jannik Vestergaard dans sa surface (34e). Le buteur français se chargeait de transformer la tentative (1-0, 35e).



Revenant des vestiaires fort de cet avantage, Brighton frappait fort puisque Danny Welbeck marquait à son tour (2-0, 50e). Dos au mur, Leicester essayait de réagir et y parvenait finalement assez rapidement. Jamie Vardy réduisait le score (2-1, 61e). Les Foxes pensaient même égaliser avec un coup de casque d'Ademola Lookman mais le but était refusé après utilisation de l'arbitrage vidéo (67e). Tentant d'arracher le match nul, Leicester se voyait refuser un nouveau but suite à une tête de Wilfred Ndidi mais Harvey Barnes était hors-jeu et gênait le gardien (86e). Scénario difficile pour Leicester qui s'incline 2-1 malgré une belle deuxième période. Brighton est désormais deuxième de Premier League tandis que l'équipe de Brendan Rodgers pointe toujours au 12e rang.