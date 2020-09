PL : Liverpool renverse Arsenal 3-1

Les Reds se sont montrés intraitables ce soir même s'ils ont encaissé un but d'Alexandre Lacazette contre le cours du jeu (25e). Sadio Mané (28e) et Andrew Robertson (34e) ont inversé la donne tandis que Diogo Jota a donné plus de texture au succès de la bande de Jürgen Klopp (88e). Liverpool recolle au wagon de tête alors qu'Arsenal perd pour la première fois de la saison.