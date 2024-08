PL : Manchester City écrase Ipswich, Tottenham dompte Everton, West Ham domine Crystal Palace, Brighton punit Man United

Brighton 2- 1 Manchester United

Manchester City 4-1 Ipswich

Fulham 2-1 Leicester

Crystal Palace 0-2 West Ham

Tottenham 4-0 Everton

Southampton 0-1 Nottingham Forest

Suite de la 2ème journée de Premier League ce samedi avec un multiplex de cinq rencontres. Quelques minutes après la défaite de Manchester United à Brighton (2-1), le rival Manchester City accueillait le promu d’Ipswich Town sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Une rencontre que les troupes de Pep Guardiola ont largement dominé et maîtrisé (4-1).Il n’a fallu qu’un quart d’heure pour se mettre à l’abri avec des réalisations signées Erling Haaland (10e sp, 16e, 88e) et Kevin De Bruyne (14e). L’ouverture de score de Samuel Szmodics n’aura été qu’un maigre espoir (7e).Dans une autre affiche, Everton se déplaçait à Londres pour y défier Tottenham. Mais malgré la bonne nouvelle du rachat à venir par le groupe Eagle de John Textor, les Toffees ont chuté contre les Spurs (7-0) avec des buts d’Yves Bissouma (14e), Cristian Romero (71e) et Son Heung-min (25e, 77e).A quelques kilomètres du stade de Tottenham, sur la pelouse du Selhurst Park Stadium, Crystal Palace a perdu contre West Ham (0-2) suite réalisations de Tomáš Souček (67e) et Jarrod Bowen (72e). Quant à Nottingham Forest, les joueurs de Nuno Espírito Santo se sont contentés du minimum (0-1) grâce à Morgan Gibbs-White (70e).Dans le dernier match de l’après-midi, Fulham et Leicester croisaient le fer sur le pré de Craven Cottage. Une partie disputée entre les deux équipes avec un succès arraché par les locaux (2-1) qui ont su réagir après l’égalisation de Wout Faes (40e). Les buteurs des Cottagers ont été Emile Smith-Rowe (18e) et Alex Iwobi (70e). Une nouvelle journée bien garnie outre-Manche avec de solides batailles.Manchester United peut nourrir des regrets. Tombeurs de Fulham la semaine dernière (1-0), les Red Devils ont été battus par Brighton (2-1).Brighton enregistre une deuxième victoire en autant de rencontres. Les hommes d’Erik ten Hag, eux, totalisent trois points après deux journées de championnat.