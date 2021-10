PSG-Angers: le SCO en remet une couche sur la VAR et demande du respect

"Nous n'avons pas l'habitude de râler", écrit le SCO en préambule. Mais pour le club d'Angers, les décisions arbitrales du match perdu vendredi soir face au Paris Saint-Germain (2-1) ne sont pas acceptables. Il l'a fait savoir dans deux tweets publiés quelques heures après la rencontre et qui ne manquent pas de susciter des réactions.



"Nous demandons simplement de la cohérence, de la justice, du respect. Du respect pour des joueurs, un staff, des supporters qui donnent tout. Parce que nous aimons le foot. Tout simplement", écrit le SCO, particulièrement mécontent que l'arbitrage vidéo ait accordé le penalty victorieux de Kylian Mbappé en fin de rencontre (les joueurs et le staff angevin réclamaient une faute de Mauro Icardi au début de l'action).



"Rien contre le PSG, rien contre la VAR en elle-même. Contre son utilisation hasardeuse génératrice de frustration et d'inéquité. Demain, nous en tirerons peut-être les bénéfices. Mais cela ne règlera pas le problème. Seul l'aspect sportif devrait influer sur l'issue d'un match", déplore pour conclure le club.



Rapporté par RMC Sport