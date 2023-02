PSG - Bayern Munich : le cas Mbappé fait enrager l’Allemagne !

« Je ne crois pas qu’il sera absent. Je ne sais pas ce qu’il a, ce qu’il y a d’indiqué sur le site internet est vague. Je me prépare pour le match comme s’il allait jouer ». Et si Julian Nagelsmann avait vu juste ? Il y a plus d’une semaine, le coach allemand était méfiant quant à une possible absence de Kylian Mbappé, et estimait que le Bondynois allait bien être à disposition de Christophe Galtier pour ce duel ô combien important entre Parisiens et Bavarois.



Les dernières informations vont - plus ou moins - dans ce sens. Le Bondynois a ainsi repris l’entraînement ce dimanche selon bon nombre de médias français, et tout indique qu’il pourra jouer quelques minutes face au champion d’Allemagne mardi soir. Une titularisation ne semble pas à l’ordre du jour, mais qui sait ? La bonne nouvelle, c’est qu’il sera normalement totalement rétabli pour le retour en terres munichoises le 3 mars prochain.



Un coup de bluff du PSG pour les Allemands

Et en Allemagne, tout ceci ne surprend pas vraiment les médias. Bien au contraire. On sent un peu de rage dans les propos des médias allemands, qui avaient senti venir l’information. « Alors, juste un coup de bluff ? Nagelsmann s’en doutait. Le meilleur attaquant devrait être en mesure de jouer avec le Paris Saint-Germain », écrit ainsi le quotidien *Bild*.



« Julian Nagelsmann avait déjà une prémonition, maintenant ça pourrait être confirmé. Kylian Mbappé pourrait effectivement être disponible pour le Paris Saint-Germain lors du match aller de la seizième journée de la Ligue des champions contre le FC Bayern mardi soir bien que le PSG n’ait annoncé que le 2 février que l’attaquant devrait être absent pendant trois semaines en raison d’une blessure à la cuisse », écrit de son côté Kicker. « Nagelsmann soupçonnait ce jeu de poker du PSG », indique Der Spiegel. Il faut dire qu’avec Mbappé disponible, même si c’est en sortie de banc pour la deuxième période, les choses changent considérablement…