PSG : Bernard Lama « Neymar est encore trop immature pour être leader des vestiaires »

Superstar du Paris Saint-Germain, l'attaquant Neymar (26 ans, 30 matchs et 28 buts toutes compétitions cette saison) a réalisé de grosses performances jusqu'à sa blessure à la cheville, fin février. Pour l'ancien gardien du club de la capitale, Bernard Lama, le Brésilien n'est pas encore mature pour devenir le leader de son équipe.

« Pour l’instant, Neymar est un leader technique, pas un leader de vestiaire. Représenter et incarner ton équipe, c’est différent. Neymar est encore trop immature pour ça. Je crois que la présence des Brésiliens a finalement porté préjudice à son intégration. Ils sont trop nombreux dans le groupe, et certains comme Daniel Alves ou Thiago Motta ne sont plus au niveau », a analysé l'ex-gardien dans la biographie « Neymar, le prince du Brésil », parue le 3 mai dernier.



« Même s’il vient d’arriver, Neymar a sa part de responsabilité dans cet échec. Il laisse ses pieds parler mais il doit être plus influent et plus utile pour l’équipe. J’ai le sentiment qu’il ne grandira comme joueur que lorsqu’il grandira comme être humain. Il a 26 ans mais il se comporte encore comme un gamin et c’est comme si on voulait le maintenir dans cet état-là, comme si on voulait l’infantiliser pour mieux le contrôler. Il faut qu’il s’émancipe. Pour l’instant, l’impression est vraiment mitigée en ce qui concerne sa mentalité », a estimé Lama.

