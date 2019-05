PSG : Edinson Cavani dit oui à l’Atlético de Madrid

C’est un véritable serpent de mer. À chaque mercato, le nom d’Edinson Cavani (32 ans) circule du côté de l’Atlético de Madrid. Le buteur du Paris SG colle en effet parfaitement avec la philosophie de Diego Simeone. Seulement, el Matador, meilleur buteur de l’histoire du club parisien (134 buts en L1), est toujours resté dans la capitale. Cet été, la donne pourrait toutefois être différente. Sous contrat jusqu’en juin 2020, l’international uruguayen (109 sélections, 46 réalisations) ne cesse de répéter qu’il souhaite rester dans la Ville lumière, fort d’un soutien populaire de taille.



« Je l’ai dit avant. La première chose, c’est de respecter mon contrat. Je l’ai dit avant. Je voulais finir mon contrat ici mais après, on va voir. Je voulais rester ici parce que j’aime bien ce club, j’aime bien la ville. Mais après parfois le football ne dépend pas forcément de toi, avec les dirigeants et le président derrière. Après la fin du contrat, je ne sais pas ce qui peut se passer », expliquait-il lors du dernier match de la saison au Parc des Princes. Un accord oral Les performances de Kylian Mbappé (20 ans), très à l’aise dans un rôle axial cette saison, ont peut-être changé la donne dans l’esprit de Thomas Tuchel et de la direction sportive parisienne au sujet du natif de Salto. D’ailleurs, ce dernier a peut-être senti le vent tourner. Selon la Cadena SER, le Sud-Américain a en effet donné son feu vert à l’Atlético pour un transfert cet été. Il ne s’agit que d’un accord oral, sans qu’aucun détail n’ait filtré sur les conditions salariales de l’opération.



Les Rojiblancos ont fait du n° 9 du PSG leur priorité offensive et, cette fois, l’intéressé semble s’être laissé séduire. Pour mener ce transfert à bien, les Colchoneros, qui perdront sans doute un Antoine Griezmann (28 ans) ayant annoncé son départ, devront toutefois se séparer de Diego Costa (30 ans) et son imposant salaire. En attendant, Edinson Cavani a fait le premier pas.