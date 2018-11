PSG : Gianluigi Buffon déclare sa flamme au trio Salah, Mané, Firmino !

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain accueille Liverpool au Parc des Princes en Ligue des champions. Un choc décisif pour l’avenir du club parisien dans la plus prestigieuse des compétitions continentales. Une rencontre que s’apprête à disputer le légendaire portier italien Gianluigi Buffon (40 ans). L’ancien gardien de la Juventus gardera les cages parisiennes et va donc enfin vivre une grande soirée européenne dans l’antre du club de la Capitale.

Si tous les observateurs auront les yeux braqués sur le PSG et sa faculté à enfin rafler la mise face à un cador européen, la prestation de la MCN sera passée au crible. Si Kylian Mbappé et Neymar seront bien titulaires ce soir, leur association avec Edinson Cavani peine toujours à convaincre. Les trois protagonistes auront l’occasion de frapper un grand coup face aux Reds. Interrogé sur l’adversaire du soir dans les colonnes du Mirror, Buffon n’a pas caché toute son admiration pour le trio d’attaque anglais composé de Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino. Buffon encense le trio Salah, Mané, Firmino Et l’international transalpin s’est même clairement positionné sur le sujet. « Liverpool a une équipe très forte, mais je regarde surtout leurs joueurs en attaque. Avec Salah, Mané et Firmino, ils ont tellement de vitesse, de créativité, et bien sûr ils ont tous les trois un sens du but élevé », a ainsi décrypté le gardien du Paris SG. Mais ce dernier a poussé l’analyse encore plus loin en se montrant dithyrambique avec les trois compères des Reds.

« Tout au long de ma carrière, j’ai toujours voulu me confronter aux meilleurs. Et pour le moment, aucune équipe en Europe ne possède une meilleure attaque que celle de Liverpool », confie l’ancien capitaine de la Vieille Dame. Une opinion tranchée qui ne devrait pas manquer de faire réagir ses coéquipiers parisiens Neymar, Cavani et Mbappé... Gianluigi Buffon a sûrement voulu piquer au vif ses partenaires en leur montrant la marche à suivre pour hisser le PSG vers les sommets européens. Le message sera-t-il compris par la MCN ? Réponse ce soir à partir de 21 heures...



Avec Footmercato