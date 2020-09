PSG: Marquinhos positif au Coronavirus

Marquinhos, qui a ressenti des symptômes depuis deux jours, a été testé positif au Covid-19 ce jeudi et s'ajoute à Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes dans la liste des joueurs placés en quarantaine par le Paris Saint-Germain.



Trois autres cas suspects

Ils étaient tous les quatre à Ibiza pendant les congés accordés par le club de la capitale. Marco Verratti, également présent sur l'île des Baléares, est quant à lui négatif. Le milieu italien avait déjà contracté le virus par le passé. Trois autres cas sont suspects et pourraient également être révélés positifs dans les prochaines heures dans l'effectif parisien.



L’Equipe