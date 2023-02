PSG : Mbappé très incertain pour le choc contre Bayern Munich

Les nouvelles ne sont pas très bonnes concernant l’état de santé de l’attaquant de 24 ans si on se fie aux informations dévoilées ce jeudi par L’Equipe et Canal+. D’après ces deux médias, le champion du monde 2018 souffre d’une lésion à la cuisse. Il doit passer de nouveaux examens dans les prochains jours afin de connaître la durée de son absence.



Mais L’Equipe explique qu’il devrait en avoir pour trois semaines, c’est le délai habituel pour ce type de pépin physique.

Une très mauvaise nouvelle donc pour le PSG. Mbappé est d’ores et déjà forfait pour affronter Toulouse (L1, 4 février), Marseille (Coupe de France, 8 février) et Monaco (L1, 11 février).



Mais C+ précise qu’il existe un mince espoir que le joueur, qui récupère assez vite lorsqu’il est blessé, puisse être présent face au Bayern Munich le 14 février prochain en Ligue des Champions. Les délais paraissent très courts. La course contre-la-montre est lancée à Paris.