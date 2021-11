PSG : Neymar incertain pour le match contre Manchester City

Les trêves internationales laissent souvent des traces, et c'est encore le cas du côté du Paris Saint-Germain. Titulaire lors du match Brésil-Colombie la semaine passée, Neymar n'a pas pu tenir sa place il y a quelques jours lors du choc contre l'Argentine. Blessé aux adducteurs, la star du PSG est rentrée dans la capitale française ce mercredi pour passer des examens. Et les nouvelles ne sont pas bonnes.



D'après les informations de L'Equipe, l'international auriverde (116 sélections, 70 buts) souffre d'«une petite lésion de l'adducteur de la cuisse gauche». Ainsi, le joueur de 29 ans est d'ores et déjà forfait pour la réception du FC Nantes ce samedi en Ligue 1 (17h, 14e journée). Et concernant le déplacement à Manchester pour y affronter City en Ligue des Champions mercredi (21h), le Brésilien est toujours incertain...