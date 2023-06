PSG : Neymar s’excuse publiquement d’avoir trompé sa femme enceinte

Neymar semblait vouloir se tenir à carreau, d'autant plus qu'il sera papa dans quelques mois. Mais, le joueur brésilien du PSG a encore une fois dérapé, il a été pris par la patrouille. Résultat, il présente ses excuses à sa compagne qu'il avoue avoir trompée.



En 2023, Neymar ne peut pas se cacher, même s'il le veut, et son infidélité très récente n'a échappé à personne. Résultat, le numéro 10 parisien a voulu éteindre l'incendie qu'il a lui-même déclenché en présentant ses excuses à sa compagne. Forcément, c'est via les réseaux sociaux que le joueur brésilien a plaidé sa cause, sa lettre ouverte étant rapidement relayée par lé célèbre média UOL. « Bruna, je me suis déjà excusé pour mes erreurs et pour cette histoire inutile, mais je me sens obligé de le faire publiquement. Si une affaire privée est révélée au public, alors il faut que ces excuses soient publiques. Je ne peux pas m’imaginer sans toi (…) J’ai besoin de toi dans NOTRE vie. J’ai vu à quel point tu as été exposé, combien tu as souffert pendant tout cela et combien tu veux être à mes côtés, et moi aussi (…) Je vais résoudre mes erreurs dans ma vie privée, dans l’intimité de ma maison avec ma famille et mes amis », a notamment expliqué Neymar.



Neymar a la sale habitude de tromper sa femme

Il y a quelques jours, une journaliste brésilienne affirmait que Neymar avait trompé plusieurs fois Bruna Biancardi depuis que cette dernière est officiellement enceinte. Erlan Bastos, la journaliste en question, avait précisé que la jeune femme était informée de ces relations extra-conjugales et qu'elle avait fixé des conditions au football brésilien. Une situation révélée au grand public qui a poussé Neymar à sortir de son mutisme, le joueur de 31 ans présentant finalement ses excuses. Voilà qui ne va pas aider à améliorer son image sur la planète et auprès des clubs éventuellement intéressés pour le recruter au mercato.



Le 19 avril dernier, via Instagram, Neymar annonçait à ses 210 millions de followers qu’il s’apprêtait à devenir papa une deuxième fois. Publiant une photo avec sa fiancée, Bruna Biancardi, qu’il embrassait en posant les mains sur son ventre, l’attaquant brésilien ne masquait pas son bonheur d’avoir un deuxième enfant. « Tu arriveras dans une belle famille, avec ton frère, tes grands-parents, tes oncles et tes tantes qui t'aiment déjà très fort ! Viens vite fiston on t’attend ! », lançait un Neymar visiblement heureux. Seul problème, après ce message d’amour, la star du PSG et de la Seleçao a trompé celle qui sera la mère de son fils. Et la notoriété de Neymar est telle que cela a vite été dénoncé.