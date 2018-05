PSG : Unai Emery fait une révélation sur son arrivée

À la suite du départ de Laurent Blanc sur banc du Paris Saint-Germain, Unai Emery est recruté comme nouvel entraineur du club de la capitale française. L’ancien technicien du FC Séville a révélé la première discussion qu’il a eue avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi.



« Quand j’ai rencontré Nasse, quand le PSG m’a appelé, la première question que je lui ai posée a été : “Pourquoi veux-tu que je signe '” Il a été surpris et m’a dit : “Unai, tu as gagné trois titres dans la deuxième compétition européenne, avec une équipe de niveau inférieur mais avec la possibilité de gagner et nous pensons que tu as le gène du gagnant” », a-t-il déclaré.