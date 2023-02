PSG : c’est la guerre dans le vestiaire !

L’atmosphère était très tendue dans le vestiaire parisien, pendant et après la défaite contre l’AS Monaco ce samedi.

Il n’y avait probablement pas pire manière de préparer ce duel décisif face au Bayern Munich de mardi soir. Entre blessures à gogo dans l’effectif et résultats décevants, les troupes de Christophe Galtier vont arriver à ce match ô combien important sur une dynamique plutôt négative. Lors de cette défaite 3-1 face à l’AS Monaco, on a déjà pu observer quelques scènes de tension entre Parisiens sur la pelouse, avec une prise de bec entre Neymar et Vitinha notamment.



Luis Campos aurait lui disjoncté dans le vestiaire parisien à la pause de cette rencontre de Ligue 1, tenant des propos très virulents à l’encontre de certains joueurs parisiens pas au niveau sur la première période. Ce dimanche, le quotidien L’Equipe en dit un peu plus, et confirme effectivement qu’en interne, c’est particulièrement tendu.



Neymar était bouillant



Le journal révèle notamment des détails sur l’intervention de Luis Campos. Le dirigeant portugais a, notamment, reproché un manque d’agressivité à ses joueurs. Et c’est plutôt mal passé, puisque Marquinhos et Neymar n’ont pas hésité à répondre, n’étant pas d’accord avec les arguments avancés par Campos. Un échange vif et long, mais surtout très intense à tel point que des membres du staff ont été choqués, selon le quotidien sportif.



On apprend aussi que sur le terrain, il y a eu beaucoup de clash entre joueurs parisiens, à tel point que des joueurs de l’AS Monaco auraient été surpris de ces échanges forts. Neymar est là aussi en première ligne, avec ses réprimandes à Vitinha, mais pas que. La vedette de la Canarinha a aussi pesté contre Hugo Ekitike, tenant des propos particulièrement forts contre le jeune Français. On comprend donc mieux les messages d’après-match de Kylian Mbappé ou Presnel Kimpembe appelant le vestiaire parisien à rester uni et soudé…