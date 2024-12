PSG : le torchon brûle entre Luis Enrique et Bradley Barcola !

Le Paris Saint-Germain traverse une période plus que délicate. Sous pression en Ligue des Champions après cinq journées et une piètre 25e place, le club de la capitale a par ailleurs une nouvelle déçu, samedi soir, lors de la 13e journée de Ligue 1. Accrochés par le FC Nantes (1-1) malgré une domination outrageuse, les coéquipiers de Vitinha ont encore fait preuve d’une maladresse chronique face au but adverse. Oui mais voilà, outre les considérations sportives, les choses commencent également à se tendre en interne. Dans cette optique, plusieurs sources évoquaient au cours des dernières heures des crispations entre plusieurs joueurs du club parisien et Luis Enrique, l’actuel coach des Rouge et Bleu. Selon nos dernières informations, c’est notamment le cas de Bradley Barcola (22 ans).



Arrivé dans la capitale française en août 2023 et brillant depuis qu’il a posé ses valises - surtout en Ligue 1 - le meilleur buteur du championnat de France (10 réalisations, 2 passes décisives) affiche quelques difficultés ces dernières semaines. Moins impactant dans le jeu, à l’instar de sa copie rendue face au Bayern Munich mardi dernier, l’international français (11 sélections, 2 buts) marque le pas. Une baisse de rythme qui pourrait d’ailleurs s’expliquer par sa relation actuelle avec le technicien asturien. En effet, d’après nos indiscrétions, le torchon brûle entre le joueur formé à Lyon et l’ancien sélectionneur de la Roja.



Luis Enrique frustre Barcola

De plus en plus en décalage avec ce que lui demande son coach, Barcola exprime désormais une frustration de plus en plus grandissante en interne, et ce malgré les récentes prises de parole du technicien parisien, visant à protéger son joueur. «Je ne sais pas jusqu’où il va aller et où je pourrais l’emmener. Mais ça m’est égal. Si jamais il passe 3 jours sans marquer, vous allez dire autre chose. C’est une course d’endurance. On avance petit à petit. Il y aura des hauts et des bas et quand il ne marquera pas, d’autres marqueront, c’est comme ça que ça marche. Aucun joueur ne doit porter une charge supplémentaire. Tout le monde doit protéger tout le monde. La pression est posée sur un joueur, mais combien de buts a marqué l’équipe ? C’est ce qui compte», avait notamment assuré l’Espagnol de 54 ans.



Une chose est sûre, si les qualités du numéro 29 parisien sont indéniables, le droitier d’1m82 ne semble guère goûter à la rigidité certaine incarnée par Luis Enrique. Au point de remettre en jeu l’avenir de l’ailier gauche dans la Ville Lumière ? Difficile, pour l’heure, de l’affirmer mais selon nos informations, les discussions autour d’une nouvelle prolongation - entamées ces dernières semaines - sont actuellement en stand-by. Pour rappel, Bradley Barcola est actuellement lié au PSG jusqu’en juin 2028 et nul doute que les hautes sphères parisiennes vont rapidement devoir régler cette situation, au risque de perdre l’un des talents les plus prometteurs de sa génération.