PSG : une dernière tentative pour convaincre Adrien Rabiot

Cela ne vous aura sûrement pas échappé, Adrien Rabiot n’est pas annoncé comme titulaire pour le match de Ligue des Champions décisif face à l’Étoile Rouge de Belgrade. Bien que le PSG soit en manque de milieux, l’entraîneur Thomas Tuchel préfère miser sur Marquinhos (voire Draxler sur d’autres rencontres) pour épauler Marco Verratti. Le signe que quelque chose s’est brisé entre le coach allemand et le joueur français. À moins que, contrairement à ce qu’affirme Tuchel face aux médias, cela ait un rapport direct avec la situation contractuelle de Rabiot.

Libre en juin prochain, Adrien Rabiot a repoussé toutes les propositions de prolongation de son club formateur jusqu’à présent. Et selon ESPN, Tuchel lui aurait fait savoir qu’il ne jouerait pas un rôle clé avec lui tant qu’il ne s’engageait pas à nouveau avec le PSG. L’entraîneur allemand jouerait donc une partition particulière pour convaincre Rabiot de prolonger. Et justement, au sujet de la prolongation, ESPN ajoute que le club de la capitale va formuler une dernière offre à son joueur de 23 ans après la rencontre prévue ce mardi face à l’Étoile Rouge de Belgrade.

Une sorte de baroud d’honneur qui donnera le ton du mercato hivernal. En effet, si Rabiot refuse à nouveau de signer, alors le PSG cherchera à le vendre au cours du mois de janvier, en faisant jouer la concurrence (Barcelone, Liverpool, Tottenham et la Juventus Turin sont sur les rangs). Quitte à devoir trouver une solution ponctuelle (un prêt par exemple) pour renforcer ce secteur du jeu, en attendant l’arrivée d’un renfort de poids l’été prochain. Le jeune milieu international néerlandais Frenkie de Jong semble être la priorité des dirigeants parisiens.