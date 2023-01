Pacte souveraineté alimentaire: la BAD finance le Sénégal à hauteur de 1, 5 milliards de dollars

Le Sénégal a obtenu de la Banque Africaine de développement (BAD) 1,5 milliards de dollars (905, 2 milliards de francs Cfa) pour financer une partie de son Pacte national de souveraineté alimentaire présenté par le président Macky Sall, a annoncé vendredi le ministre sénégalais de l’Agriculture de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire.



‘’Ce premier financement en faveur de la Pacte nationale de souveraineté alimentaire va au-delà de nos attentes car les ressources attendues pour cette partie du pacte s'élevaient au total à 2,4 milliards d’Euros’’, a notamment déclaré Aly Ngouille Ndiaye lors d'un point organisé à la clôture du 2e Forum de Dakar sur l'agriculture.



D’un coût global de 5000 milliards de dollars sur les cinq années à venir, le Pacte national de souveraineté alimentaire a été présenté en partie par le chef de l’Etat sénégalais, mercredi à l’ouverture du sommet.



Aly Ngouille Ndiaye a expliqué que Macky Sall, devant la BAD et d’autres partenaires financiers avait ‘’décidé d’en extraire une partie pour son financement’’.



Lors du forum de trois jours axé sur ‘’l’action’’, les acteurs du secteur privé se sont engagés à développer des chaînes de valeur critiques avec la décision de mettre en place des dispositifs de financement.



Il s'agit à travers ces financements de mettre en œuvre des pactes pour l’alimentation et l’agriculture qui ont présentés par les chefs d’Etat et de gouvernement en collaboration avec les acteurs du secteur privé, y compris les banques commerciales et les institutions financières.



APS