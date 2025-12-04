Paiement des bourses : Le MESRI demande la liste des étudiants de Master 2 éligibles à l’inscription 2025-2026

Dans le cadre du paiement des bourses, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a adressé une lettre circulaire aux recteurs des universités publiques pour leur demander de transmettre, avant le 16 décembre 2025, la liste complète des étudiants de Master 2 éligibles à une réinscription pour l’année académique 2025-2026.





Dans ce document signé par le ministre, Pr Daouda Ngom, il est rappelé que les universités font face à « une crise liée à la question des bourses ». Si les allocations du premier cycle suscitent moins de difficultés, celles des masters demeurent « une source de perturbations des campus ».





Le ministère s’appuie sur le décret n°2014-963 du 12 août 2014, qui accorde aux étudiants de master deux années de bourse, avec une possibilité d’une troisième en cas de redoublement. Or, souligne le MESRI, les inscriptions tardives des étudiants de Master 2 « retardent le paiement des bourses ».





Pour anticiper les mises en paiement et « positionner les ayants droit dans le système », le ministre demande aux recteurs de transmettre la liste, par faculté ou UFR, de tous les étudiants de Master 2 remplissant les conditions pour une nouvelle inscription.

