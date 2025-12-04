Paiement des bourses : l’UNAPEES plaide pour une solution concertée et immédiate

L’Union nationale des parents d’élèves et d’étudiants du Sénégal (UNAPEES) appelle à une concertation urgente pour mettre fin à la crise liée au paiement des bourses universitaires. Dans un communiqué publié jeudi 4 décembre, l’organisation dit « remercier toutes les bonnes volontés qui se mobilisent actuellement pour trouver une issue durable au conflit opposant les étudiants au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. »





Dans la note parvenue à PressAfrik, l’UNAPEES invite le ministère à « organiser une rencontre avec tous les acteurs », notamment les syndicats, les amicales d’étudiants, les associations de parents, ainsi que le personnel administratif, technique et de service. Selon l’organisation, cette concertation pourrait « jeter les bases d’un accord autour de discussions régulières consacrées à l’ensemble des questions relatives aux allocations des bourses. »





Alors que les étudiants ont suspendu leurs manifestations, l’UNAPEES les « encourage à maintenir cette accalmie » et estime qu’elle « doit être mise à profit pour enclencher rapidement un début de solution. L’organisation rappelle que « seule une approche inclusive permettra d’éviter une nouvelle dégradation du climat universitaire. »