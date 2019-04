Paix en Casamance: Robert Sagna est très optimiste

En marge d’une caravane initiée le weekend dernier à Mboro, le secrétaire général du Rassemblement pour le socialisme et la démocratie (Rsd), Robert Sagna, par ailleurs, ancien maire de Ziguinchor, s’est dit « optimiste » quant à l’avancée du processus de paix en Casamance, au sud du Sénégal.



« (…) de grands pas ont été faits vers la paix en Casamance. C’est la première fois (lors d’un groupe de réflexion en Guinée Bissau, du 18 au 25 mars, Ndlr) que toutes les fractions se retrouvent dans ces conditions. Et rien ne dit que demain, Salif Sadio ne se joindra pas à cette dynamique », estime l’ancien maire.



Il a révélé que dans le passé, « il y avait quatre maquis dirigés chacun par un chef. Si aujourd’hui, on constate une unité qui se construit c’est un réel progrès, ajoutant que lorsque des foras étaient organisés dans les zones, les combattant venaient y participer et Salif Sadio envoyait chaque fois des représentants ».



« Je suis très optimiste. Il y a actuellement des avancées très significatives. C’est un dossier qui avance et le président Macky Sall le suit très bien », dira-t-il.