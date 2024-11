Pakistan: nombreux morts lors d'une explosion dans la principale gare du Baloutchistan, dit la police

Des séparatistes baloutches ont tué, samedi 9 novembre, 25 personnes, dont 14 soldats, sur un quai de la principale gare du Baloutchistan, remuante province du sud-ouest du Pakistan, où se massaient des voyageurs. «Quatorze membres de l'armée figurent parmi les 25 décès confirmés», a affirmé Mohammed Baloch, responsable de la police locale, aux journalistes à Quetta, la capitale du Baloutchistan, frontalier de l'Afghanistan et de l'Iran. L'hôpital provincial, lui, assurait encore recevoir des corps et des blessés plus d'une heure après l'explosion, rapporte l'AFP.

Rfi

