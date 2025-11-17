Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Palais : le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu le PDG d’Endeavour Mining



Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu cet après-midi Ilan Cockerill, Président-directeur général d’Endeavour Mining Group, pour une séance de travail consacrée aux investissements stratégiques de la compagnie au Sénégal.

Selon la Présidence, la multinationale aurifère a présenté son projet d’implantation d’une usine dédiée au traitement des minerais réfractaires, « la douzième du genre dans le monde », une infrastructure considérée comme déterminante pour l’optimisation de l’exploitation aurifère nationale.
 
Endeavour Mining a également exprimé son intention de consolider ses opérations sur le site de Sabadola, l’un des pôles majeurs de production d’or du pays. Le groupe a évoqué la perspective de nouveaux investissements, notamment dans la production d’électricité, un secteur jugé stratégique pour la compétitivité minière et la sécurisation énergétique des sites d’exploitation.
Lundi 17 Novembre 2025 - 23:54


